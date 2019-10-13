كندة علوش تعتزلُ مواقع التواصل مؤقتًا.. والجمهور يردُّ عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت الفنانة السورية كندة علوش متابعيها عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، بقرار ابتعادها عن السوشيال ميديا لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، بسبب ما وصفتهم "بالفتانين" والذين لفقوا لها الكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية.
وكتبت كنده: "الطاقة يلي بيصرفها الواحد مشان يعمل كونترول وما يرد على الفتانين والمسيئين وملفقي الشائعات والناصحين والمنظرين والسلبين والعدائيين وشافطي الطاقة مهولة.. يارب ألهمنا الصبر.. أظن أنه الحل الوحيد انو الواحد ياخد كل أسبوع أجازة أربع تشهر من السوشال ميديا..".
وعند سؤال أحد المتابعين لها لماذا 4 أشهر فقط، ردّت كنده قائلةً "خليهم ستة ولا تزعل".
على الجانب الآخر رفض متابعو كنده قرارها وطالبوها بالعدول عنه، ناصحينها بعمل البلوك لكل من يغضبها، كما طالبوها بأن تغمض عينيها عن أي شائعة موجودة.
وكانت الفنانة السورية كندة علوش قد طالبت متابعيها بتويتر بالتزام الأدب العام والرقي في إبداء آرائهم، بسبب هجوم وسخرية البعض منهم على الفنانين في الآونة الأخيرة.
يُذكر أن كندة علوش دافعت عن الفنانة دينا الشربيني من قبل عندما تعرّضت لحملة تنمُّر بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي.
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