شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف وأبطال مسلسل "الأنسة فرح" فى 6 أكتوبر لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور أبطال مسلسل "الأنسة فرح" عدد من مشاهدهم فى مدينة 6 أكتوبر بإحدى الديكورات الداخلية لمدة يومين وتجمع المشاهد بين الفنان أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف وباقى فريق العمل، حيث بدأ المخرج أحمد الجندي فى مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل استعداداً لانطلاق التصوير مطلع نوفمبر المقبل.

"الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وبطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

وصور أبطال المسلسل عدد من المشاهد في مدينة الغردقة حيث استغرق التصوير هناك 5 أيام كاملة وذلك بعد الانتهاء جزء من الأحداث فى أكثرمن ديكور بالقاهرة، ويسجل العمل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد فى الدراما التليفزيونية حيث تقدم شخصية "فرح" التى تتمحور حولها الأحداث.