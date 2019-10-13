شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر رسمي للجزء الجديد من Jumanji لـ دواين جونسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمي للجزء القادم من سلسلة Jumanji التريلر الرسمي للعمل الذى سيطرح تحت اسم " Jumanji: The Next Level"، على موقع التغريدات تويتر، ومن المقرر طرحه في دور العرض حول العالم في 13 ديسمبر من العام الجارى، الفيلم من إنتاج شركة سونى.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج فيلم "Jumanji:Welcome to the Jungle" 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.

ويذكر أن النجم العالمى دواين جونسون سيطرح له فيلم جديد Jungle Cruise، الذى يشاركه فيه البطولة إيميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

Advertisements

فيلم الجديد Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة، ومن المقرر طرحه في 24 يوليو من العام المقبل.