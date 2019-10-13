شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. بروفات باليه كليوباترا في دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن خطة إثراء ميدان الفنون الجادة فى مصر تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر لأول مرة إنتاجها الجديد باليه كليوباترا لفرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج مديرها الفنى أرمينيا كامل وبمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا وذلك لمدة أربعة ليالي متصلة تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة 15، 16، 17، 18 أكتوبر على المسرح الكبير .

Advertisements

باليه كليوباترا تصميم خوزيه بيريز (رقصات)، مساعد التصميم رينيه دى كارديناس، ياسر شعلان (إضاءة)، محمد الغرباوى (ديكور)، مانويلا سييرى (ملابس) ويدور حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما.

فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شىء.