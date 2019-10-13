شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "نوح الحمام" فى موسم جديد على مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح إن العرض المسرحي "نوح الحمام" من إنتاج الفرقة، يقدم من يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة صلاح عبد الصبور ولمدة ٥ أيام. يذكر أن "نوح الحمام " تدور أحداثه فى إحدى قرى الصعيد، ويحكى عن شخصية من الصعيد تدعى" وطنى " وهو اسم دارج فى الصعيد يتحدث العرض عنه فى 7 شخصيات، من بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي ، إيناس المصري ، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى، موسيقى محمد حمدى رؤوف، تصميم ديكور فادي فوكيه، تصميم إضاءة عمرو عبدالله، ملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفي، و إخراج أكرم مصطفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض مسرحية "نوح الحمام" فى موسم جديد على مسرح الطليعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.