شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية فرنسا بالإسكندرية تستقبل الفنانة لبلبة على هامش مهرجان السينما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما حضر حفل الاستقبال الفنانة أنچيليك كاڤالاري، رئيسة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالمهرجان، و ماري فرنس بريار، رئيسة مهرجان الأفلام الفرنكوفونية بأنغوليم، و المخرج أوليڤيه كوسماك ، حضر طلاب مدرسة السينما بمركز الچيزويت الثقافي للتحاور مع المخرجين، و السينمائين.
يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائى يختتم فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين ، رئاسة الناقد الأمير أباظة، في مسرح سيد درويش بدار الأوبرا، في حضور عدد من نجوم مصر والوطن العربي، وتعلن لجان التحكيم عن جوائزها.
وفاز فى مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط "المتوسطي القصير"، فاز الفيلم المغربي The Old Man and the Mountain بجائزة أفضل فيلم وثائقي، إخراج محمد رضا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الوثائقي الإيطالي My Tysonإخراج كلاوديو كاسالي، وحصد الفيلم الألباني The Van للمخرج ايرينك بيكيري جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير الفيلم الفرنسي Pierre’s Heart للمخرج أوليفير بيندير.
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