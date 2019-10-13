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شاروخان وجاكي شان وفان دام وجايسون موموا فى منتدى الترفيه بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبو شاروخان عددًا من الصور للنجم الهندي أثناء تواجده بمؤتمر الترفيه، وذلك بصحبة جاكي شان وجان كلود فان دام وجايسون موموا وذلك في أحد الفنادق بالرياض، ونشر كل من أكرم حسني وشيكو صورًا مع فاندام أثناء حضورهم الفعاليات.

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من جانب آخر استقر أكرم حسنى على سيناريو مسلسل "تيمون وبومبا" ليجمعه بالنجم أحمد فهمي ويخوضان به السباق الرمضانى المقبل، ويكتب له السيناريو والحوار أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج شركة سينرجى، ويعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة، ويعود فهمى وأكرم للعمل سويًا فى الدراما بعد عامين من تقديمهما "ريح المدام" فى شهر رمضان 2017.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام" وحققا نجاحاً كبيراً، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضًا ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

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