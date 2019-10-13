شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى nomades أفضل فيلم وجليلة تلميسي أفضل ممثلة وألكسندر سكسان أفضل ممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فعاليات الدورة الـ35، برئاسة الناقد الأمير أباظة، ويقام بعد قليل حفل الختام فى مسرح سيد درويش بدار الأوبرا، في حضور عدد من نجوم مصر والوطن العربى.

وينشر ”الخليج 365”، أسماء الفائزين بجوائز المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، حيث فاز الفيلم المغربي nomades بجائزة أفضل فيلم، وفوز مخرجه اوليفر كوزيماك بجائزة أفضل مخرج، وبطلته جاليلة تلميسي بجائزة أفضل ممثلة، فيما فاز بجائزة أفضل ممثل الكسندر سكسان، عن دوره في الفيلم التركي السلوفاني good day's work.

Advertisements

وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى جود سعيد ورامي كوسة مؤلفي الفيلم السوري "درب السما"، ونال الفيلم الفلسطيني "استروبيا" جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج أحمد حسونة، وذهبت جائزتى أفضل إنجاز فنى وأفضل عمل أول للمخرج تونى فرج الله عن الفيلم اللبنانى "مورين".