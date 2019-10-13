شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج: "الممر" رسالة وطنية وإشادة الرئيس وسام على صدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدور النجم محمد فراج في فيلم "الممر" موضحًا أن دور الصعيدي الذي لعبه كشف عن حقيقة المصري في الحرب بالقول "أوريهم إن أنا واقف"، وظهرت السعادة على وجه الفنان الشاب على خلفية هذه الإشادة.

وعبر فراج لـ"الخليج 365"، عن سعادته وفخره بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاحتفاء به وبأبطال الفيلم، قائلاً: "أنا فى قمة سعادتى وفخور جدًا بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشخصية الصعيدي فى الفيلم، ومشاركتى فى فيلم الممر وسام على صدري لأنه فيلم سيذكره التاريخ فيما بعد، وكانت ملامح الرئيس عبد الفتاح واضحًا عليها السعادة والفخر بينا".

وتابع فراج: "أن ردود الفعل كانت قوية جدًا والجميع كان مهتمًا بالحدث نفسه لذلك أنا فخور بأني مشارك في فيلم مهم وكبير مثل الممر"، موضحًا أن الفيلم يقدم رسالة وطنية في توقيت حساس ورغم صعوبة الفيلم أثناء التصوير إلا أن الجميع يعمل بكل حب وسعادة.

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يذكر أن الرئيس السيسي أكد أن دور الصعيدى الذى جسده فراج، عبّر عن شجاعة المصري الذي لا يتخاذل أمام التحدي، وبعث برسالة جيدة للغاية، مقدمًا الشكر لكل من شارك في هذا العمل الفني العظيم، حيث إننا نحتاج الكثير من نوعية هذه الأفلام خلال الفترة المقبلة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة في إطار الاحتفال بحرب أكتوبر المجيدة.

"الممر"، من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف منير، وشارك كضيوف شرف كلا من الفنانة إنعام سالوسة و شريف منير ، والفنان حجاج عبد العظيم ، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة .

وتدور أحداث فيلم "الممر" عن وطنية و بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.