محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: نشر الفنان أكرم حسني، صورة تجمعه بالنجم العالمي فان دام، عبر حسابه على"إنستجرام". وعلق أكرم، قائلاً: "اللي مش باصص لقدام، يجي عليا أنا وڤان دام، موسم الرياض". يشار إلى أن موسم الرياض، يقدم خلال فعالياته التي انطلقت يوم الجمعة الماضي 11 أكتوبر، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 15 ديسمبر المقبل، 100 فعالية ما بين فنية وثقافية واجتماعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكرم حسني بصحبة فاندام في العاصمة السعودية الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.