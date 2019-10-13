شاروخان مع جاكي شان وفاندام: سعيد بلقاء أبطالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان الهندي شاروخان صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، جمعته بالفنانين العالميين جاكي شان، وفان دام.
علق شاروخان على الصورة: "سعيد بلقاء أبطالي".
واستقبل مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية النجم الهندي شاروخان، الذي يجري زيارة تستغرق يومين لتكريمه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه على هامش فعاليات موسم الرياض.
الحفل تنظمه المملكة ضمن أجندة منتدى ومعرض صناعة الترفيه الذي تستضيفه العاصمة الرياض على مدار يومي 13-14 أكتوبر الجاري.
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