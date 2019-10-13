بالصور.. لطيفة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أدلت الفنانة التونسية لطيفة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم، لاختيار رئيس جديد لتونس خلفا للرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

ونشرت لطيفة، صورا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وعلقت: "ربي يوفق من سيخدم تونس أرضا وشعبا، كلنا توانسة والكل يتنافس في حبها ومصلحتها".

من ناحية أخرى تستعد لطيفة لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية "ملكة بيك"، خلال الفترة القادمة.

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