هكذا دعم أحمد صلاح حسني المنتخب الوطني الأول والأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على دعم المنتخب الوطني الأول والأوليمبي.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "كل الدعم للمنتخب المصري، ولكن أتمنى بخلاف دعم الشعب، أن نسير على خطة بعيدة المدى، نمتلك منتخب أول وأوليمبي جيد نعرف نطلع منه قائمة جيدة الآن وللمستقبل، ولكن لازم مباريات مستقبلية ثقيلة تثقل المجموعة الحاليّة بعيدًا عن نتائج المباريات الكبيرة، تبني لاعب دولي مجهز فنيًا ونفسيًا وطموح".

يذكر أن، أحمد صلاح حسني، شارك فى بطولة فيلم"الممر" الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.