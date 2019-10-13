بعد فوزه في الإسكندرية السينمائي.. جود سعيد: اهتمام المهرجانات بالعمل السوري انخفض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

عبّر المخرج السوري جود سعيد عن سعادته لحصول فيلمه "درب السما" على ثلاث جوائز، في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

قال سعيد، في تصريحات لمصراوي، إن اهتمام المهرجانات العالمية والأوسكار بالأفلام السورية انخفض خلال السنوات المقبلة لرداءة هذه الأفلام.

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أضاف سعيد أن الاتجاه الآن إلى الأفلام السودانية، مشيرًا إلى أن اهتمام مهرجانات الأوسكار كان متعلقًا بنوعية الأفلام التي تجسد المعاناة، وأنه من المستحيل أن تهتم المهرجانات بالأفلام السورية الاجتماعية أو الرومانسية وخلافه حتى لو أخرجها أعظم مخرجي هوليوود.

يذكر أن جود سعيد شارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٥، التي تختتم فعالياته اليوم بفيلم "درب السما".

وفاز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة نور الشريف للأفلام الروائية العربية الطويلة، وجائزة أفضل سيناريو في المسابقة الرسمية، كما فاز بطله أيمن زيدان بجائزة افضل ممثل.