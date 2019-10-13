بالفيديو.. طرح الإعلان الرسمي لـ "Dolittle"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "Dolittle" للنجم العالمي روبرت داوني جونيور، إعلانه الرسمي عبر موقع تداول الفيديوهات "يوتيوب".
الفيلم من نوعية الخيال العلمي، يشارك في بطولته جون سينا وسلينا جوميز وتوم هولاند ورامى مالك وأنتونيو بانديرس، ومايكل شين، وجيم برودبنت، وتوم هولاند، ورالف فاينس، وإيما تومسون من إخراج ستيفن جاجن
ومن المقرر طرح الفيلم في يناير 2020.
وتدور أحداث الفيلم حول الطبيب الشهير جون دولتيل الذي يكتشف انه يملك القدرة على الحديث مع الحيوانات، ما يمنحه امكانيات هائلة.
يُشار إلى أن آخر أعمال النجم روبرت داوني جونيور، فيلم الأكشن والفانتازيا "Avengers: Endgame"، وتجاوزت إيراداته حاجز ملياري و796 مليون دولار.
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