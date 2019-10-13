فيديو.. ضحكة الـ"joker" بصوت هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد هنيدي مقطع فيديو من فيلم "joker"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بدل فيه ضحكة الشخصية التي قدمها خواكين فينيكس بصوت ضحكته.

تقع أحداث "joker" في عام 1981 بمدينة جوثام، وهو يعرض لتطورات شخصية "آرثر فليك" في عالم يضطهده، إلى أن يتحول إلى شخصية "الجوكر" الشريرة التي يواجهها "باتمان" فيما بعد.

يشارك خواكين فينيكس بطولة العمل روبرت دي نيرو، مارك مارون، زازي بيتز، شيا ويجهام. والفيلم من إخراج تود فيليبس.

نافس الفيلم في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي، بالعرض العالمي الأول له في 31 أغسطس الماضي، وسط 21 فيلمًا لكبار نجوم العالم على رأسهم المخرج الياباني هيروكازو كوريدا والإيطالي باولو سورينتينو، والمخرج الأمريكي ستيفن سودربيرج والفرنسي أوليفر أسايس.