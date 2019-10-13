ظافر العابدين يشارك في الانتخابات الرئاسية التونسية من لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان التونسي ظافر العابدين، على الإدلاء بصوته الإنتخابي لإختيار رئيسًا للجمهورية خلفًا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وذلك خلال تواجده في لندن.

ونشر ظافر صورة له بالحبر الفسفوري، عقب الإدلاء بصوته الإنتخابي، عبر حسابه على"إنستجرام".

يذكر أن ظافر العابدين يعرض له مسلسل"عروس بيروت" الذي يجمعه مع كارمن بصيبص ومجموعة ‏من النجوم، وهو النسخة المعربة من المسلسل التركي "عروس اسطنبول‎".