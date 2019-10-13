- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان التونسي ظافر العابدين، على الإدلاء بصوته الإنتخابي لإختيار رئيسًا للجمهورية خلفًا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وذلك خلال تواجده في لندن.
ونشر ظافر صورة له بالحبر الفسفوري، عقب الإدلاء بصوته الإنتخابي، عبر حسابه على"إنستجرام".
يذكر أن ظافر العابدين يعرض له مسلسل"عروس بيروت" الذي يجمعه مع كارمن بصيبص ومجموعة من النجوم، وهو النسخة المعربة من المسلسل التركي "عروس اسطنبول".
كانت هذه تفاصيل خبر ظافر العابدين يشارك في الانتخابات الرئاسية التونسية من لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.