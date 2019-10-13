محمد علي سليمان يحيي الذكرى الأولى لابنته غنوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيا الملحن محمد علي سليمان، الذكرى الأولى على وفاة ابنته الفنانة غنوة، التي رحلت عن عالمنا 13 أكتوبر 2018. ونشر "سليمان" صورة لقبر ابنته، عبر حسابه الشخصي بموقع " فيسبوك"، وعلق: "رحمك الله حبيبة بابا غنوة أم ياسين، حبيب جده وأدخلك فسيح جناته". جدير بالذكر أن الفنانة الشابة غنوة، رحلت عن عمر ناهز الثلاثين عامًا بعد تعرضها لحادث سير، وكانت قد بدأت نشاطها الفني العام الماضي، وسجلت عدة أغاني مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".



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