أصوات ليلية تكشف لـ "الوفد" تفاصيل أولى ألبومتها "رمادي"

كشف باند أصوات ليلية تفاصيل ألبوم "رمادي"، والمقرر طرحه على بداية العام المقبل 2020. وأكدت أصوات ليلية في تصريحات لـ "الوفد"، أن أغاني الألبوم تنتمي لنوع الروك. وأضافت الفرقة قائلة: "ألبوم رمادي يحمل 8 أغاني، من بينهم: "ملك 62"، و "لما تكون وحيد". أغاني، من بينهم: "ملك 62"، و "لما تكون وحيد". Advertisements يشار إلى أن فرقة أصوات ليلية أجلت طرح ألبوم "صناع السحب"، ليكون الألبوم الثاني، وهو يضم 15 أغنية. أغنية. يذكر أن باند أصوات ليلية تأسست في منتصف شهر مارس من عام 2017، وتكونت الفرقة على يد فادي إلياس المغني الرئيسي للفرقة وكاتب الأغاني، و سيف الورداني، و فادي وصفي الدرامر والموزع، و يوسف عكاري، و ميكي، وفادي طوسون مهندس الصوت وموزع أيضًا.

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