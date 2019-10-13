فيديو.. جون سينا يطرح برومو "Dolittle"

طرح النجم والمصارع العالمي جون سينا برومو فيلمه الجديد "Dolittle"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومن المقرر طرح الفيلم في شهر يناير المقبل بعام 2020.

وفيلم "Dolittle" من تأليف وإخراج ستيفن جاجان، و بطولة كل من رامي مالك، روبرت داوني جونيور، أنطونيو بانديراس، رالف فاينس،سيلينا جوميز، توم هولاند، كميل نانجياني، إيما تومسون، كارمين

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إجوجو، جيم برودبنت، مايكل شين، أوكتافيا سبنسر، ماريون كوتيار.

وتدور أحدث الفيلم في إطار أكشن درامي، حول الطبيب الشهير جون دولتيل و الذي يكتشف أنه يملك القدرة على الحديث مع الحيوانات، و هو ما يمنحه إمكانيات هائلة.