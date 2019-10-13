محمد نور يؤدي مناسك العمرة

أدى الفنان محمد نور مناسك العمرة، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر نور من خلالها وهو ممسكًا

بسبح ولبس الإحرام، كما علق قائلًا: "في طريقي إلي مكة المكرمة ربنا يتقبل إن شاء الله ولو أي حد عاوزني ادعيله يقولي ادعيله".

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يذكر أن الفنان محمد نور طرح سابقًا ألبوم "مسا مسا"، ويضم الألبوم 10 أغاني، أبرزهم: "لو علي الفراق"، "اتأثرت بيك"، "حبيت معاك"، "مدرس جغرافيا".