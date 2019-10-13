أدى الفنان محمد نور مناسك العمرة، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهر نور من خلالها وهو ممسكًابسبح ولبس الإحرام، كما علق قائلًا: "في طريقي إلي مكة المكرمة ربنا يتقبل إن شاء الله ولو أي حد عاوزني ادعيله يقولي ادعيله".
يذكر أن الفنان محمد نور طرح سابقًا ألبوم "مسا مسا"، ويضم الألبوم 10 أغاني، أبرزهم: "لو علي الفراق"، "اتأثرت بيك"، "حبيت معاك"، "مدرس جغرافيا".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد نور يؤدي مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.