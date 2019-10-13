فن ومشاهير

محمد نور يؤدي مناسك العمرة

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أدى الفنان محمد نور مناسك العمرة، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وظهر نور من خلالها وهو ممسكًا

بسبح ولبس الإحرام، كما علق قائلًا: "في طريقي إلي مكة المكرمة ربنا يتقبل إن شاء الله ولو أي حد عاوزني ادعيله يقولي ادعيله".

 

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يذكر أن الفنان محمد نور طرح سابقًا ألبوم "مسا مسا"، ويضم الألبوم 10 أغاني، أبرزهم: "لو علي الفراق"، "اتأثرت بيك"، "حبيت معاك"، "مدرس جغرافيا".

 

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