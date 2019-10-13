شاهد.. أكرم حسني وفان دام في "موسم الرياض"

نشر النجم أكرم حسني صورة له تجمعه بالفنان العالمي فان دام، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق أكرم على الصورة قائلًا: "اللي مش Advertisements باصص لقدام يجي عليا أنا وڤان دام.. موسم الرياض". باصص لقدام يجي عليا أنا وڤان دام.. موسم الرياض". ومن ناحية أخرى يستعد الفنان أكرم حسني لبدأ تصوير مسلسله المقبل بعنوان "تيمون وبومبا"، ويشاركه في البطولة الفنان أحمد فهمي، والمسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي. بعنوان "تيمون وبومبا"، ويشاركه في البطولة الفنان أحمد فهمي، والمسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

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