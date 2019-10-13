سوريا وفلسطين تحصدان جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي

تختتم اليوم فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، في مسرح سيد درويش بدار الأوبرا، في حضور عدد من نجوم مصر والوطن العربي، وتعلن لجان التحكيم عن جوائزها والتي جاءت كالتالي.

في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة فوز الفيلم المغربي nomades بجائزة أفضل فيلم، وفاز مخرجه أوليفر كوزيماك بجائزة أفضل مخرج، وبطلته جاليلة تلميسي بجائزة أفضل ممثلة.

فيما حصد جائزة ممثل ألكسندر سكسان، عن دوره في الفيلم التركي السلوفاني good day's work، وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلي جود سعيد ورامي كوسة مؤلفي الفيلم السوري "درب السما".

ونال الفيلم الفلسطيني "أستروبيا" جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج أحمد حسونة، وذهبت جائزتي أفضل إنجاز فني وأفضل

عمل أول للمخرج توني فرج الله عن الفيلم اللبناني "مورين".

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وفي مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط "المتوسطي القصير"، فاز الفيلم المغربي The Old Man and the Mountain بجائزة أفضل فيلم وثائقي، إخراج محمد رضا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الوثائقي الإيطالي My Tysonإخراج كلاوديو كاسالي، وحصد الفيلم الألباني The Van للمخرج ايرينك بيكيري جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير الفيلم الفرنسي Pierre’s Heart للمخرج أوليفير بيندير.

وفي مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير"عم فلان" للمخرج بولا إدواد،

وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي "توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبه عطا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير "محاصر" للمخرج محمد ماجد، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي "ست الحبايب" للمخرج مهند دياب.

وفي مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل ذهبت جائزة أفضل فيلم، للفيلم السوري "درب السما"، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم المغربي "التمرد الأخير"، وحصد المخرج العراقي نوزاد شيخانى جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "تورن"، وذهبت جائزة محفوظ عبد الرحمن لأفضل سيناريو للفيلم السوري "اعتراف"، وحصد الفنان السوري أيمن زيدان جائزة افضل ممثل عن دوره في فيلم "درب السما"، وحصدت مواطنته ديمة قندلفت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "اعتراف"، وفاز بجائزة محمود عبد العزيز لأفضل إنجاز فنى الفيلم السعودي "المسافة سفر"، وأخيراً جائزة أحمد الحضرى للعمل الأول أو الثانى لمخرجه ذهبت للمخرجة هبة الزوادى عن الفيلم التونسي" بنت القمرة".