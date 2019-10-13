لأول مرة.. أدهم نابلسي ونسمة محجوب في كايرو فستيفال سيتي

يحيي الفنان أدهم نابلسي، والفنانة نسمة محجوب لأول مرة حفلًا غنائيًا، يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري، على المسرح المكشوف الجديد بكايرو فستيفال سيتي.
ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً، بسعر تذاكر يتراوح بين 300 جنيه، و400 جنيه، و550 جنيهًا، و650 جنيهًا.
يشار إلى أن الفنان أدهم نابلسي طرح مؤخرًاكليب بعنوان "حدا ما بينتسى"، وهو من إخراج بهاء خداج، والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فاضل سليمان، وتوزيع عمر الصباغ، كما كسر الكليب حاجز الـ 9 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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