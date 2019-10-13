بالفوشيا والشعر القصير.. لطيفة تنشر صورتها بالنيولوك

خطفت الفنانة لطيفة الأنظار في أحدث نيو لوك، بعد مشاركتها صورتها باللوك الجديد مع متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهرت لطيفة من خلال النيو لوك بشعر قصير، وبدلة باللون فوشي، وبنطلون سيلفر لامع. Advertisements يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "شاغلني"، وهو من إخراج فادي حداد، والأغنية من كلمات إبراهيم شتا، وألحان مونتي، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا. مؤخرًا كليب بعنوان "شاغلني"، وهو من إخراج فادي حداد، والأغنية من كلمات إبراهيم شتا، وألحان مونتي، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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