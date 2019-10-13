بريانكا شوبرا تكشف تفاصيل جديدة عن مرض نيك جوناس

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة الهندية ​بريانكا شوبرا​ تفاصيل جديدة، عن إصابة زوجها النجم ​نيك جوناس​ ب​مرض السكري​، من النوع ، فقالت إنها كانت ستستيقظ غالباً في منتصف الليل من أجل الاطمئنان عليه، خلال الأشهر الأولى من حفل زفافهما.

وأضافت شوبرا في لقاء تلفزيوني خلال خلال العروض الترويجية لـ Sky Is Pink، “في البداية عندما تزوجنا، لم أتمكن من فهم حقيقة أنه يعرف متى انخفض السكر، حتى عندما يكون نائماً، لديه هذا الانضباط المجنون. إنه يشعر ذلك”.

وتابعت: “اعتدت أن أستيقظ في منتصف الليل، لأتفحص ما إذا كان كل شيء على ما يرام، لفترة طويلة بالفعل”.

كما قالت شوبرا إن الطريقة التي يعيش بها نيك حياته إلى أقصى حد، على الرغم من مرض السكري هي قصة ملهمة في حد ذاته، لقد كان يعتني بمرضه منذ أن كان صغيراً لدرجة أنه كان لديه انضباط مجنون حول هذا الموضوع. إنه يعرف بالضبط ما يجب القيام به ومتى يفعل”.