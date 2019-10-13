كليب جاستين بيبر مع زوجته يحقق الملايين في أسبوع!

متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب النجم جاستين بيبر 10000hours، مع فريق Dan + Shay، ما يقارب الـ30 مليون مشاهدة وذلك بعد أيام من إقامه حفل زفافه على السوبر موديل هايلي بالدوين.
وكانت مفاجأة الكليب هي ظهور هايلي بالدوين في العمل، وكأنها رسالة بدعمها الدائم لزوجها جاستين وتضمن الكليب عدد من لقطات الفيديو القديمة التي جمعت الزوجين.
أتم الثنائي مراسم الزواج للمرة الثانية، ولكن هذه المرة دينية، وأقيم حفل الزفاف بمنتجع في منطقة ساوث كارولينا، بحضور الأهل والأصدقاء إذ اقتصر عدد المدعوين على 150 شخصاً، كان أبرزهم عدد من المشاهير من بينهم إيد شيران ونجمتا تلفزيون الواقع كايلي وكيندال جينر، والمغني آشر والممثل أليك بالدوين عم هايلي.
لمشاهدة كليب 10000hours:
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