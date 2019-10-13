Oct 13, 2019
بعدما شكل خبر وفاته حالة من الصدمة في الوسط الفني إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى ولكن لم يتمكن الفريق الطبي في القاهرة من إسعافه ففارق الحياة فجر يوم الخميس الفائت، 10 اكتوبر، سيتم تكريم المخرج التونسي شوقي الماجري، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 57 عاماً، الاسبوع المقبل في بيروت بحضور عدد من اصدقائه ومحبيه.
ومن المتوقع ان يتم التكريم في فيلا مقبل في الاشرفية يوم السبت المقبل تاريخ 19 تشرين الأول/اكتوبر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم المخرج شوقي الماجري بعد وفاته بأيام في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.