تكريم المخرج شوقي الماجري بعد وفاته بأيام في بيروت

بعدما شكل خبر وفاته حالة من الصدمة في الوسط الفني إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى ولكن لم يتمكن الفريق الطبي في القاهرة من إسعافه ففارق الحياة فجر يوم الخميس الفائت، 10 اكتوبر، سيتم تكريم المخرج التونسي شوقي الماجري، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 57 عاماً، الاسبوع المقبل في بيروت بحضور عدد من اصدقائه ومحبيه.

ومن المتوقع ان يتم التكريم في فيلا مقبل في الاشرفية يوم السبت المقبل تاريخ 19 تشرين الأول/اكتوبر الحالي.