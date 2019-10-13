إيمي طلعت زكريا تنشر صورة نادرة لوالدها أثناء خدمته في الجيش

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي توفي يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 58 عاما، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة، ودخوله مستشفى بدران بالدقي، ليلتقط أنفاسه الأخيرة بها.

ونشرت إيمي طلعت زكريا، صورة والدها وهو في فترة التجنيد ويؤدي خدمته بالقوات المسلحة، وهو وسط الكتيبة التي كان يخدم فيها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستغرام” وعلقت على الصورة، قائلة: “ربنا يرحمك يا قلبي نسألكم الفاتحة”.

وتم تشييع جثمان الفنان الراحل يوم الاربعاء الماضي عقب صلاة الظهر بمدينة الإسكندرية، ثم أقيم الخميس الماضي العزاء، بمسجد الحامدية الشاذلية، في المهندسين عقب صلاة المغرب، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة والمجتمع.

وكان أبرز الحضور، علاء وجمال مبارك، هذا الي جانب المستشار مرتضى منصور، بالاضافة الي عدد كبير من نجوم الفن ومنهم حمادة هلال، أحمد السقا، محمد هنيدي، نهال عنبر، محمد أبو داوود، أشرف زكي، خالد زكي، عصام كاريكا، هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها، أحمد وكريم فهمي، نجوم مسرح مصر، وغيرهم.

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