آسر ياسين ينتهي من «صاحب المقام» ويستعد لـ«الشايب»

ينتهي آسر ياسين من تصوير مشاهده فيلم "صاحب المقام"، خلال الفترة المقبلة، ويعرض خلال الاحتفال بالعام الجديد 2020، وبعدها يبدأ في التحضير لبدء تصوير فيلمه الجديد "الشايب" الذي كان قد تعاقد عليه مع المنتج طارق العريان، الذي يعرض في صيف 2020.

يذكر أن فيلم "صاحب المقام" بطولة آسر ياسين، ويسرا، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، كما يشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله وهالة فاخر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

وكان أخر عمل سينمائي لآسر ياسين، مشاركته كضيف شرف في فيلم "أولاد رزق 2"، وهو من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، ومن إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني.

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