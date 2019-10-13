شكرا لقرائتكم خبر عن Chance the Rapper نجم الراب العالمى يقدم حلقة لبرنامج Saturday Night Live والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نجم الراب العالمي " Chance the Rapper " حلقة من برنامج " Saturday Night Live " الذي يحظى بشعبية جارفة حول العالم ، كما يقدم النجم الشهير عددا من أشهر أغنياته خلال الحلقة ، و هو الخبر الذي تم تداوله بكثافة بين عشاقي و محبي النجم البالغ من العمر ( 26 عام ) .
و أعلن القائمون علي برنامج " Saturday Night Live " أن حلقة تشانس ستكون يوم السبت 26 أكتوبر الجاري .
يذكر أن " Chance the Rapper " بدء مسيرته الفنية في 2011 و استطاع أن يقدم عددا من الأعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها : " same drugs " و " favorite song " و " no problem " ، و غيرها.
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