شكرا لقرائتكم خبر عن Chance the Rapper نجم الراب العالمى يقدم حلقة لبرنامج Saturday Night Live والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نجم الراب العالمي " Chance the Rapper " حلقة من برنامج " Saturday Night Live " الذي يحظى بشعبية جارفة حول العالم ، كما يقدم النجم الشهير عددا من أشهر أغنياته خلال الحلقة ، و هو الخبر الذي تم تداوله بكثافة بين عشاقي و محبي النجم البالغ من العمر ( 26 عام ) .

و أعلن القائمون علي برنامج " Saturday Night Live " أن حلقة تشانس ستكون يوم السبت 26 أكتوبر الجاري .

يذكر أن " Chance the Rapper " بدء مسيرته الفنية في 2011 و استطاع أن يقدم عددا من الأعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها : " same drugs " و " favorite song " و " no problem " ، و غيرها.