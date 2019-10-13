شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يطرح رابع أغانيه بعنوان "عامل ضجة" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب هشام عباس أغنيته الرابعة الجديدة بعنوان "عامل ضجة" على اليوتيوب وهي عنوان ألبوم هشام الغنائي الجديد الذي سيطرح في الأيام المقبلة"، وهى من كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادي وتوزيع توما.

ويقول مطلع الأغنية: عامل ضجة الفترة دي كله متكلم عليه، عن جماله الكل قال ده يا بخته مكتوباله، اللي يتعرف عليه، لا زيه جاي ولا زيه فات عدى أي تخيلات، في الحقيقة ليه طريقه يخطف القلب فى دقيقه، خلى قلبي يقول في ايه

هشام يتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم حسن عطية وتوما وأحمد زعيم وهانى محروس وغيرهم ويضم حوالى 16 أغنية متنوعة ما بين الدراما والرومانسى والحزين ويقدمها بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة.

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وطرح المطرب هشام عباس فيديو كليب جديد باسم "شارى بالغالى" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتى الأغنية ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة"، والذى قرر هشام طرح أكثر من أغنية منه سينجل، وطرح أيضًا أغنية "حذرتك" من حوالى أسبوع والتى حققت نجاحًا كبيرًا.