شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس حفل محمد عدوية فى أحد فنادق التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد عدوية، حفلا داخل أحد فنادق التجمع الخامس وتفاعل الحضور مع الأغانى التى قدمها خلال الحفل.





عدوية قدم من خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه، وسط تفاعل كبير من جمهوره ومنها "واحد عاوزة تقربله" و"حبيبى فين ما تكون" و"مش فارقة معايا" و"يسلم عليا" و"سيبى روحك وارقصى" و"الطيب أحسن" و"أنا راجع بليل" و"ولاكان الحب عمره باختيارنا" و"بقالو كام يوم" و"ودى الى خدتنى منى" وعدد من أغانى والده المطرب أحمد عدوية، من ضمنها "يا بنت السلطان".





وأحيا عدوية مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضخمًا فى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ وقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره هناك ومنها "يا بنت السلطان وزحمة يا دميا زحمة والطيب أحسن ودى الى خدتنى منى وتقدر تطير من غير جناحات وأنا تاجك وسلطانك وست البنات وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.



















