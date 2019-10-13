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شكرا لقرائتكم خبر عن الأب الفرفوش رزق.. شاهد رقص مصطفى فهمى وابنته فى حفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم مصطفى فهمى، بحفل زفاف ابنته دينا في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء، ونشرت زوجة مصطفى فهمي الإعلامية فاتن موسي عددًا من الصور والفيديوهات من حفل الزفاف لتشارك أصدقاءها ومتابعيها فرحتهما بالزفاف.
وتزوج الفنان مصطفى فهمي من فاتن موسى، قبل 4 أعوام، وفى شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجددًا فى لبنان حيث موطن زوجته التى عملت فى بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.
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