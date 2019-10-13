شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس تصوير كليب أبو وتارا عماد "حبيبى ياليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب "أبو" من تصوير كليب أغنيته الجديدة "حبيبى ياليل" مع المخرجة مريم أبو عوف بمشاركة الفنانة تارا عماد، حيث تم تصوير الكليب داخل أحد اللوكيشنات فى أكاديمية الفنون بالهرم، وننشر صورًا من كواليس الكليب قبل طرحه بأيام، حيث من المقرر طرح الكليب الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات أبو وألحانه وتوزيع روبرت كمال، ومن إخراج مريم أبو عوف.





وطرح المطرب أبو أغنية "حبيبى يا ليل" التى سبق وقدمها بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، على المتاجر الإلكترونية وأيضًا على عدد من محطات الراديو والإذاعات المختلفة.

ويقول مطلعها: "حبيبى يا ليل مغلبنى.. وقلبى مطاوعه وسايبنى، وقربه وبعده دوبنى.. ولا بنساه".



