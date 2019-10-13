شكرا لقرائتكم خبر عن بدرى أوى.. ميجان فوكس تحتفل بالهالووين فى ديزنى لاند مع أسرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية ميجان فوكس أن تنقل لمحبيها ومعجبيها أجواء احتفالها بالهالووين في ديزني لاند في أجواء عائلية .

نشرت ميجان فوكس البالغة من العمر -33 عامًا- على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" عدة صور مع أطفالها الثلاثة في ديزني لاند وذلك احتفالًا بالهالووين، وقد علقت فوكس علي الصور فكتبت: "الهالووين في ديزني لاند الأكثر متعة دائمًا، لكن هل يمكنني أن نلتقط صورة عائلية واحدة ينظر الجميع فيها إلى الكاميرا"، وقد حصدت الصور أكثر من 685 ألف likes خلال 11 ساعة فقط .

يذكر أن ميجان فوكس قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها "Jennifer's Body" و "Jonah Hex"و Friends with Kids وغيرهم .

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