شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أوين ويلسون يصور مشاهده مع جنيفر لوبيز محتضنًا "كلب" في "Marry Me" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم العالمي أوين ويلسون بعدد من الصور وهو يحمل كلبًا صغيرًا بين ذراعيه وذلك أثناء تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد "Marry Me"مع النجمة العالمية جنيفر لوبيز في بروكلين بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية .

أظهرت لوبيز جسدها الممشوق وذلك وهي مرتدية شورت قصيرًا من الجلد باللون الأسود مع معطف بنفس اللون .

تدور أحداث الفيلم حول مغنية بوب شهيرة تجسد دورها جنيفر لوبيز وتكتشف أن خطيبها نجم الروك، وذلك قبل لحظات من الزواج منه في ماديسون سكوير جاردن .

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم .

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بكواليس التصوير



بكواليس التصوير



بكواليس التصوير



بكواليس التصوير