محمد نور بملابس الإحرام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد نور جمهوره، على "إنستجرام"، صورة جديدة أظهرته بملابس الإحرام، إذ يتوجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.

ظهر نور في الصورة بملابس الإحرام ممسكًا مسبحة في أحد فنادق جدة، وعلق: "في طريقي إلى مكة، ربنا يتقبل إن شاء الله، ولو أي حد عاوزني أدعيله يقولي أدعيله بإيه".

أحيا محمد نور حفلاً غنائيًا في سبتمبر الماضي في أحد فنادق التجمع الخامس.