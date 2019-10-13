بعد قليل.. ختام الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تُختتم مساء اليوم بأوبرا الإسكندرية "سيد درويش" الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي شهدت هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية، ويشهد الحفل إعلان الجوائز.

وكرم المهرجان هذا العام الفنانة نبيلة عبيد والذي أطلق اسمها على الدورة الـ35، إذ تضمن التكريم إصدار كتاب عن مشوارها الفني من إعداد الإعلامية شيرين عبدالخالق، كما شهدت الدورة نفسها تكريم عدد من الأسماء المصرية والعربية في مقدمتهم الفنان محمود قابيل، والذي يصدر كتاب عن مشواره الفني من إعداد الكاتبة انتصار دردير، المخرج محمد فاضل وصدر كتاب عنه من إعداد د.وليد سيف، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد، وأخيرا منح وسام البحر المتوسط للمخرج التونسي رشيد فرشيو.

كما شهدت فعاليات المهرجان الاحتفال بمئويات عدد كبير من المبدعين في مقدمتهم مئوية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، إذ تم تكريم اسمه، إلى جانب إصدار كتاب عنه تأليف الكاتبة آمال عثمان، كما تم الاحتفال بمئوية المخرج حسن الإمام من خلال تكريم اسمه، وتسلمت التكريم ابنته الكاتبة زينب الإمام، إلى جانب إصدار كتاب عنه يتضمن مقالات نقدية عن أعماله، وعرض فيلم "بين القصرين"، وكذلك مئوية المخرج عز الدين ذو الفقار، إذ تسلمت التكريم زوجته الفنانة كوثر شفيق، إلى جانب عرض فيلم "امرأة على الطريق"، وإصدار كتاب.

واحتفل المهرجان بمرور 150 سنة على إنشاء الأوبرا الخديوية من خلال عرض فيلم "حريق الأوبرا"، إلى جانب ندوة مع المخرج كمال عبدالعزيز.

وتضمن المهرجان هذا العام 5 مسابقات هي "الأفلام الروائية الطويلة" ولجنة تحكيم من رئاسة الفنان محيي إسماعيل، وعضوية الفنان المغربي محمد مفتاح، المخرج والمنتج الإسباني كارلوس تاليفير، الفنانة والمنتجة الألمانية كارين أنجل، المخرج الفرنسي بيير هنري ديلو، الفنانة الكرواتية ساندرا لوناري، وتنافس في هذه المسابقة 15 فيلما من دول البحر المتوسط هي "سوريا، إسبانيا، اليونان، كرواتيا، تركيا، فلسطين، لبنان، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، المغرب، مالطا، الجزائر، فرنسا، إيطاليا".

أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية فتنافس فيها 34 فيلما، منها أفلام من مصر وهي "ليلة الميلاد" للمخرج أحمد عماد، و"نجوى الحلبية" للمخرج مهند الكاشف، ويدور حول سيدة من صعيد مصر تعيش في جلباب الرجال رغمًا عنها.

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أما باقي الأفلام فتشارك من دول اليونان، المغرب، فرنسا، تونس، إسبانيا، سوريا، الجبل الأسود، لبنان، الجزائر، فلسطين، إيطاليا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، ويرأس لجنة التحكيم المخرج عادل أديب، وعضوية الفنان طارق عبدالعزيز، الفنانة الفرنسية أنجليك كافالاري، المخرج اللبناني إلياس خلاط، الكاتبة الكرواتية جيلينا بلجان، توني بارنس مخرج من مالطا، والفنانة والمخرج الجزائرية ياسمين شويخ.

بينما تنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلما، وترأس لجنة التحكيم الكاتب عبدالرحيم كمال، وعضوية الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرجان عمرو عابدين، عصام حشمت، المؤلف يحيى عزمي.

فيما تنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلما، بينها فيلم مصري واحد وهو "ورقة جمعية" للمخرج أحمد البابلي، وبطولة لوسي.

وترأس لجنة تحكيم المسابقة الفنانة لبلبة، وعضوية الفنانة المغربية فاطمة خير، الفنان العراقي جمال أمين الحسني، المنتج التونسي علي الزعيم، الفنانة السورية ليلى جبر، المخرجة سارة جاد الله من السودان، والناقدة البحرينية منصورة الجمري.

وأخيرا مسابقة السيناريو والتي ترأس لجنة تحكيمها دكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام السابق، وعضوية الناقد السينمائي وليد سيف، والمؤلفة علا عز الدين.

وفي برنامج العروض الخاصة بدولة إسبانيا ضيف شرف المهرجان، تم عرض 4 أفلام هي "الخلية المزدوجة، مواجهة الرياح، غارق في الحب، والذكرى الأولى"، كما يُكرم من إسبانيا المخرج كولدو سييرا، والفنان هوجو سيلفا، إلى جانب المخرجة الفرنسية ناتالي باي.