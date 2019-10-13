دينا فؤاد تهنئ محمد عز على "شبعان دلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دينا فؤاد الفنان محمد عز على طرحه أولى تجاربه الغنائية؛ أغنية " شبعان دلع"، التي طرحها الخميس الماضي، عبر قناته الخاصة على "يوتيوب".

نشرت دينا الأغنية عبر خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك يا عز".

"شبعان دلع" من كلمات إسلام القباري، ولحن شريف حمدان، وتوزيع باسم منير.

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يتنظر عز أيضًا عرض فيلمه "استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد لطفي، مي كساب، انتصار، صبري فواز، سماح أنور.

يشارك أيضًا في بطولة الفيلم أماني كمال، إيمان السيد، محمد يونس، كلوديا حنا، حمادة الليثي، محمد مرزبان، ندى بهجت، والطفل فارس عامر، والطفلة شهد، تأليف محمد سمير مبروك.

وهو عمل من إنتاج شركة الفارس لمالكها وائل عامر، وإخراج أحمد البدري.