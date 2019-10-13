مي كساب توجه رسالة للنساء: "إفرحي بنفسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، رسالة للنساء.

وعلقت: "بصراحة الست دي كائن غلبان وضعيف جدا، طبعا أكيد مش كل الستات، بس اللي باشوفهم في حياتي ربنا يقويهم ويصبرهم، إفرحي بنفسك إنتِ كل المجتمع، إنتِ الأم والأخت والإبنة والزوجة، إنتِ طعم الحياة وكل الحياة".

يذكر أن مي كساب، تشارك في بطولة فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، الذي يعرض حاليا بالسينمات، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام.