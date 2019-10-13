محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان عبد المجيد عبدالله مقطع فيديو يغني فيه أغنيته" أطيح واقف"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". وحرصت الفنانة أصالة أن تعلق على الفيديو قائله:" الله يحفظك ويسعدك ويخلي صوتك وروحك، يا حلو ها الدنيا اللي من غيرك مالها طعم". فيما علق الفنان عبدالمجيد على تعليق الفنانة أصالة قائلا:" ويسعدك يا أصوله حبيبتي، ومبروك على كل مازوره موسيقية بصوتك، دمتي أخت عزيزة لي ولحبايبك". يُذكر أن أصالة نصري طرحت، أغسطس الماضي، ألبومها الجديد والذي ضم 10 أغانٍ، أبرزها: "جابوا سيرته"، "نكتة بايخة"، "بنت أكابر"، وغيرها.



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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة لـ"عبدالمجيد عبدالله": "الدنيا اللي من غيرك مالها طعم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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