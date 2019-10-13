أول تعليق من محمد فراج بعد إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في الندوة التثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة تزامنًا مع انتصارات أكتوبر المجيدة، بأبطال فيلم "الممر"، كما أشاد بالدور الذي قدمه الفنان محمد فراج، الذي جسد ضمن أحداث الفيلم شخصية العسكري "هلال".

وقال "فراج" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه شعر بالفخر أثناء حضوره الندوة التثقيفية، خاصة حينما تحدث الرئيس السيسي، عن الشخصية التي قدمها ضمن الأحداث، ووصفها بأنها رمز لشجاعة المصري الذي لا يتخاذل أمام أي تحدٍ.

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وتابع: "كنا جميعًا نشعر أثناء تصوير الممر أننا في مهمة وطنية، وهذا الفيلم تحديدًا وسام على صدري وسيظل علامة مضيئة في تاريخي".

وعن أصعب المشاهد التي قدمها في فيلم "الممر"، قال: "حينما تحدث هلال عن والده وعن سبب مجيئه وإصراره على المضي قدما نحو النصر، كان هذا المشهد هو الأصعب بالنسبة لي".

"الممر" بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد جمعة، ومن إخراج شريف عرفة.