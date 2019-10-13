فيديو| أيمن معروف يطلق أغنية جديدة في عيد ميلاد ابنته بحضور كريم أبوزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفل المطرب والممثل أيمن معروف بعيد ميلاد ابنته زينة، وسط أسرته وعدد من أصدقائه المقربين، بينهم الفنان كريم أبو زيد.

وأهدى أيمن ابنته أغنية تحمل اسمها، من كلماته وألحانه وتوزيع مصطفى أبو ريا، معربًا عن سعادته ببلوغها 3 أعوام.

يُذكر أن الفنان أيمن معروف صدر له ألبوم وفيديو كليب بعنوان "على فين"، كما قام بغناء تتر مسلسل "مكان في القصر" بطولة غادة عادل، وإخراج عادل أديب، وشارك في مسلسلات "الكبرىت الأحمر" للمخرج خيري بشارة، و"عفاريت عدلي علام" للمخرج رامي إمام، و"الطوفان" للمخرج خيري بشارة.