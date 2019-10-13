مازن الغرباوي يستعرض تجربة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أنهى الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مشاركته في المنتدى العلمي للفنون والإعلام بدولة الكويت.

وتحدث "الغرباوي" عن تجربة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وقدم خلال إحدى جلسات المنتدى، والتي كانت تحمل عنوان "تجربة المهرجانات الفنية الشبابية في العالم العربي"، ورقة بحثية بعنوان (الجانب الاستثماري للمهرجانات الفنية في الوطن العربي- مهرجان شرم الشيخ نموذجًا).

وأقيم المنتدى تحت رعاية الهيئة الوطنية للشباب، واستعرض الغرباوى خلال كلمته في المنتدي كل ما يخص شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، كأول مهرجان تسابقي دولي يختص بالشباب على أرض سيناء وتحديدا بمدينة شرم الشيخ، فى احتفالية تنعش السوق السياحي والثقافي والفني لمحافظة جنوب سيناء، من خلال استقطاب كل نجوم العالم.

وتطرق أيضا للكثير من التفاصيل التي تخص نشأة المهرجان وأهدافه، بالإضافة لإلقائه الضوء على الجانب الإستثمارى للمهرجانات بشكل عام فى الموارد البشرية، وأوضح أن تأسيس المهرجانات الفنية وإستمراريتها من أصعب أنواع الإستثمارات في ظل نقص الكفاءات البشرية والأزمات الإقتصادية التى تعيشها أوطاننا العربية، وأشار أيضا أنه برغم بريق بعض الأفكار وحماس الشباب والإجتهاد نحو الأفضل والنظر إلى المستقبل بإشراق وتفاؤل، إلا إن كم العراقيل التى يواجهها الشباب تجعلهم "يشيخون" قبل فوات الآوان لذا علينا أن ننتبه.

Advertisements

كما استعرض الغرباوي للحضور بيانات إحصائية لكل دورات المهرجان حول عدد الدول المشاركة والمكرمين وعدد العروض المسرحية ولجان التحكيم والإصدارات والورش وغيرها من المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة، التي تخص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وبدأ الجلسة بعرض فيلم عن حصاد دورات المهرجان السابقة.

وفي نهاية المنتدى منحت أكاديمية الفنون والإعلام للشباب بدولة الكويت، شهادة شكر وتقدير للفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على جهده المثمر بفعاليات محور مجال الفنون كنموذج للشباب العربي الذي يحتذي به.

كما وجه له الشكر عبدالله عبد الرسول الأمين العام لأكاديمية الفنون والإعلام للشباب بدولة الكويت، وكذلك المدير العام للهيئة العامة للشباب سعادة عبدالرحمن المطيري.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف وعلا جمال الدين، رئيس قطاع السياحة الداخلية.