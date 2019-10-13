تراند اليوم : محمد رمضان يقود الطائرة في طريقه إلى الرياض.. والكابتن: والمصحف بجد...

في واقعة نادرة ، ذهب الفنان المصري محمد رمضان إلى كابينة القيادة التي تقلّه إلى الرياض، وقام بقيادتها.

وكان محمد رمضان، قد نشر فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وهو على متن طائرة في طريقه إلي مدينة الرياض، استعدادا لإحيائه حفله الغنائي ضمن موسم الرياض الترفيهي.

وقد ذهب محمد رمضان إلى غرفة القيادة بالطائرة، وبدأ في قيادة الطائرة المحملة بالركاب وظهر صوت كابتن الطائرة وهو يقول: "والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي".

وكتب رمضان معلقا : "أول مرة أسوق الطيارة #ثقة_في _الله نجاح"، حيث تفاعل جمهوره مع الفيديو وانهالت التعليقات.

وكان محمد رمضان قد شارك فى رمضان الماضى بمسلسله "زلزال" الذي حقق نجاحا كبيرا.



