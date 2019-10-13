نجوم الأكشن.. جاكي شان وفاندام وشاروخان يلتقطون سيلفي

نشر الفنان العالمي شاروخان صورة تجمعه بالفنانين العالميين جين كلود فان دام، وجاكي شان، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". "فيس بوك". وأعرب الفنان شاروخان عن سعادته بلقاء زملائه قائلًا: "السعادة كلها في وجود أبطالي". Advertisements يذكر أن الفنان العالمي شاروخان شارك سابقًا في بطولة فيلم "زيرو"، وهو من تأليف هيمانشو شارما، وإخراج أناند لراي، وبطولة كل من أنوشكا شارما، كاترينا كيف، محمد زيشان أيوب، أبهاي ديول، آر مادهافان، جانيش أتشاريا، برايان بنفيلد.

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