أخر أكتوبر.. حفل عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز بدار الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، لتقديم أمسية موسيقية متميز بصحبة فرقتها، على خشبة المسرح المكشوف، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يشار إلي أن نسمة قدمت عددًا

من الحفلات الجماعية والمنفردة في كل محافظات مصر، بالإضافة إلى مجموعة حفلات بالولايات المتحدة الأمريكية، بجانب تقديمها للبرنامج الموسيقي "أوبرا شو" الذى يدور عن عروض الأوبرا المختلفة، وبرنامج "ليلتكم طرب" الذى يدور حول الموسيقى العربية.جدير بالذكر أن نسمة عبدالعزيز عازفة موسيقية مصرية، تعزف على آلة الماريمبا، تخرجت من معهد الكنسرفتوار، والتحقت بفرقة عمر خيرت، ثم بدأت في العمل بمفردها في عام 2001 وصورت عدة كليبات مصورة، منها: "تيكو تيكو" و"فوجا".