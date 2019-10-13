تراند اليوم : محمد رمضان يقود الطائرة من القاهرة إلى الرياض

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، وهو على متن طائرة في طريقه إلي مدينة الرياض، استعدادًا لإحيائه حفله الغنائي ضمن موسم الرياض الترفيهي.

وذهب محمد رمضان إلى غرفة القيادة بالطائرة، وبدأ في قيادة الطائرة المحملة بالركاب وظهر صوت كابتن الطائرة وهو يقول: “والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي”.

وكتب رمضان على الفيديو: “أول مرة أسوق الطيارة #ثقة_في _الله نجاح”، وتفاعل جمهوره مع الفيديو وانهالت التعليقات.

الجدير بالذكر، أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسله “زلزال” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وكان المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادي مهني، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازي، حسام داغر، تامر ضيائي، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور.