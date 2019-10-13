فن ومشاهير

تراند اليوم : رضوى الشربيني تكشف سبب عدم ظهرها أمس .. خدي إجازة

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ظهرت الإعلامية رضوى الشربينى فى بث مباشر من حسابها الشخصى على موقع الصور إنستجرام ووضحت سبب عدم ظهورها فى حلقة أمس “امتحانات أبنتها الكبرى، كان لديها امتحانات عربى ودراسات”.

وأضافت: كنت يوم الخميس والجمعة على الهواء وحاولت أذاكر لها قبل الحلقة الصبح ولم أستطع لذلك لم أطلع على الهواء أمس .

وردت على إتهامها بأنها سبب طلاق الستات قائلة: “طلاق ستات مصر على يد رجالتهم ومش على ايدى خالص ، لما بقولهم متضربوش ومتتهانوش ومتتشتموش العيب مش عندنا عند الراجل اللى بيمد إيده”.

وتابعت: عندى مفاجأة لبنات قرييا مسابقة عظيمة جدًا ومش هعلن عنها الآن.

وأكدت: أن خطأها فى حلقة مصطفى أبو تورتة كانت جملة “جماد ناطق لا يتحدث” كانت بسبب عصبيتها وأنها اعتذرت عنها فى الحلقة التالية ولا يهمها الانتقادات .

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