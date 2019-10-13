تراند اليوم : رضوى الشربيني تكشف سبب عدم ظهرها أمس .. خدي إجازة

ظهرت الإعلامية رضوى الشربينى فى بث مباشر من حسابها الشخصى على موقع الصور إنستجرام ووضحت سبب عدم ظهورها فى حلقة أمس “امتحانات أبنتها الكبرى، كان لديها امتحانات عربى ودراسات”.

وأضافت: كنت يوم الخميس والجمعة على الهواء وحاولت أذاكر لها قبل الحلقة الصبح ولم أستطع لذلك لم أطلع على الهواء أمس .

وردت على إتهامها بأنها سبب طلاق الستات قائلة: “طلاق ستات مصر على يد رجالتهم ومش على ايدى خالص ، لما بقولهم متضربوش ومتتهانوش ومتتشتموش العيب مش عندنا عند الراجل اللى بيمد إيده”.

وتابعت: عندى مفاجأة لبنات السعودية قرييا مسابقة عظيمة جدًا ومش هعلن عنها الآن.

وأكدت: أن خطأها فى حلقة مصطفى أبو تورتة كانت جملة “جماد ناطق لا يتحدث” كانت بسبب عصبيتها وأنها اعتذرت عنها فى الحلقة التالية ولا يهمها الانتقادات .